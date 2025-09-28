В първия си мач след раздялата си с Христо Янев, който пое ЦСКА, Ботев Враца победи Арда с 2:0 при символичното си гостуване в Стара Загора.

Срещата – дебютна за новия старши на тима от Северозапада Тодор Симов, сее игра под Аязмото заради реновация на тревното покритие на стадиона в Кърджали.

Головете за гостите вкараха Младен Стоев (13) и Мартин Петков (47). Вратарят на Ботев Враца Димитър Евтимов пък имаше фундаментална роля за спечелването на третата победа от началото на сезона с ключови спасявания, донесли и изкачване на 6-ото място в класирането с актив от 14 точки.

Арда е 11-и с 9 точки след второто си поредно поражение.