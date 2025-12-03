Ч ерно море удари Берое с 2:1 с късен драматичен гол в 18-я междинен кръг в Първа лига под Аязмото. Тижан Сона откри за домакините, но Георги Лазаров спаси "моряците" от загуба. А драмата бе пълна в добавеното време, когато Густаво оформи обрата за гостите. В класирането Черно море е четвърти с 30 точки, докато Берое е 13-то място с 15 точки.

В 19-ата минута Уеслен опита изстрел, но остана блокиран от Хуан Пабло Саломони. Минута по-късно Валентино Кинтеро се отчете със спасяване. Вратарят опази вратата си след удар по диагонала на Георги Лазаров. Черно море продължи натиска си - Уеслен излъга Дабо на фланга и насочи към точката на дузпата. Там Васил Панайотов продължи за Асен Чандъров, стрелял на 5-6 метра над вратата. Берое отговори с далечен удар на Алберто Салидо от около 25 метра. Опитът на Салидо с левия крак мина в аут.

Берое вкара топката във вратата в 36-ата минута. Саломони се разписа от няколко метра разстояние при изпълнение на ъглов удар, но се намираше в положение на засада.

Заралии взеха аванс с първия си точен удар. Алберто Салидо излезе на позиция на десния фланг и отправи полувисоко центриране, разминало се с всички футболисти на варненци в наказателното поле. Топката стигна до Тижан Сона, който от няколко метра вкара за 1:0.

Но Само осем минути след старта на втората част Георги Лазаров изравни за 1:1. Нападателят засече с глава центриране отдясно, оставяйки безпомощен вратаря Валентино Кинтеро.

В 73-ата минута Берое отново бе близо до гол - Хуанка Пинеда стреля с глава в гредата. Осем минути по-късно и "моряците" имаха страхотна възможност. Кинтеро спаси удар на Густаво Франса по тревата, а при добавката Лазаров не уцели вратата от няколко метра.

В продължението на двубоя Густаво бе на точното място в точния момент, за да донесе драматичния успех за Черно море.

