Ч ерно море победи с 2:0 ЦСКА в мач от 19-ия кръг на Първа лига. Тимът на Илиан Илиев сложи край на серията на „червените“ от 7 поредни победи в първенството и общо 8 във всички турнири. Това е и първа загуба за ЦСКА, откакто Христо Янев застана начело на тима в края на септември.

За Черно море пък това е втори пореден успех в първенството.

Йоанис Питас пропусна първия шанс за ЦСКА, като не уцели вратата. Асен Дончев пък пропусна възможност за Черно море, като стреля неточно. Първият точен удар бе на Леандро Годой, но вратарят на Черно море Кристиан Томов се справи. Черно море имаше шанс за гол в 23-ата минута, но ударът на Георги Лазаров бе блокиран.

Домакините поведоха в 40-ата минута. Георги Лазаров стреля след разбъркване, Фьодор Лапоухов отрази удара му, но топката стигна до Уеслен Жуниор, който бе точен с глава. Илиан Илиев пропусна добра възможност да върне гола за ЦСКА, като не уцели вратата.

Черно море започна по-добре второто полувреме. Уеслен стреля, но Лапоухов се справи. Живко Атанасов също пропусна добра възможност.

В 65-ата минута Черно море стигна до втори гол. Васил Панайотов стреля от границата на наказателното поле, топката се отклони в главата на Георги Лазаров и стана невъзможна за Лапоухов.

Годой беше близо до гол за ЦСКА, но топката мина над вратата след удара му. Илиан Илиев-младши можеше да върне един гол за ЦСКА, като топката се отклони в гредата след негово центриране. Годой опита удари на два пъти, но в първия случай Томов се намеси, а вторият изстрел бе неточен.

Черно море е на 4-о място с 33 точки, като изпревари именно ЦСКА. „Червените“ са 5-и с 31 точки.