БОГОМИЛ РУСЕВ

Отсъствието на Димитър Димитров-Херо от българския футбол приключи и той се завръща точно навреме – за да поведе своя Ботев Пд срещу ЦСКА на „Васил Левски“. Само присъствие на думите ЦСКА, Ботев Пд и Херо в тази последователност ясно показва, че вече говорим за голям футбол. Клубният футбол, който толкова много ни липсваше в паузата, се завръща на пълни обороти с един от най-големите мачове в България – този между „червените“ и „жълто-черните“. В различните десетилетия той е сблъскал Божил Колев срещу Динко Дерменджиев, Стойчо Младенов и Георги Димитров срещу Петър Зехтински и Костадин Костадинов, Анатоли Нанков срещу Марин Бакалов, Христо Янев срещу Костадин Видолов, Тодор Янчев срещу Иван Цветков, а в днешно време вече чужденците взимат връх и ЦСКА ще противопостави своя голмайстор Йоанис Питас на магията на капитана на Ботев Пд – Тодор Неделев.

Домакините на този класически сблъсък влизат в срещата в отлична форма, като спечелиха последните си 5 мача във всички турнири. Най-важното нещо обаче безспорно е победата над Левски във Вечното дерби миналата седмица. Този успех върна усмивките в „червения“ лагер след толкова месеци на недоволство. Христо Янев пък показа, че в момента едва ли има по-подходящ от него за треньор на ЦСКА. Той пое отбора в будна кома и по-близо до зоната на изпадащите, отколкото до местата, даващи право на участие. Бавно и постепенно Янев направи най-важното – качи „червените“ на победния път. Да, някои от въпросните успехи не дойдоха с много хубава игра. Но точките се трупаха. Така беше и срещу Левски – просто „армейците“ излъгаха своя вечен съперник и заслужено ликуваха след последния съдийски сигнал на Радослав Гидженов.

Всичко по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

