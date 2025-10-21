ЦСКА най-после спечели като гост този сезон. Направи го много трудно в Добрич срещу последния Добруджа с 1:0. „Червените“ поведоха рано с гол на Йоанис Питас, но вместо да затворят срещата с второ попадение, предадоха изцяло инициативата на последния в класирането и само липсата на класа в тима на Атанас Атанасов-Орела попречи на домакините да вземат точката.

Едно от нещата, които пречат на ЦСКА да затваря мачовете си, е липсата на класа при статичните положения. И тук не говорим за дузпите или фаловете, които биват изпълнявани директно към вратата, а корнерите и нарушенията, след които топките биват центрирани. От началото на сезона „червените“ нямат нито един гол с глава, което със сигурност е една от причините за слабото представяне през кампанията. Само ще отбележим, че в Добрич играчите на Христо Янев изпълниха 5 ъглови удара, от които не последва нищо. Общо от началото на сезона футболистите на ЦСКА са имали 59 корнера, от които не са вкарали нито един гол. А това е меко казано притеснително, когато знаем колко важни са статичните положения в днешния футбол и лидерът в Англия Арсенал трупа победа след победа именно след центрирания от корнери и свободни удари.

С най-много попадения с глава в кариерата си логично е Йоанис Питас – 7, от общо 111 в мъжкия футбол. Процентът му обаче е много малък – 6,3%. Адриан Лапеня, който често носи и капитанската лента на ЦСКА, също има 7 гола с глава. При него процентът е доста по-висок, защото той има общо 18 попадения в кариерата си. Тоест – 39%, което е добър показател. Другият нападател - Леандро Годой, има 4 попадения с тази част на тялото си. А аржентинецът е реализирал общо 39 гола до момента с различните тимове, в които е играл. Лумбард Делова, който е другият основен централен защитник, има 2 гола с глава от общо 15 в своята кариера. Другият централен защитник – Теодор Иванов, пък все още чака първото си попадение изобщо в професионалния футбол.

Със сигурност Христо Янев ще трябва да поработи доста през седмицата именно в този аспект. Защото не върви ЦСКА да бъде кръгла нула на втория етаж. Защото макар и „червените“ да са много назад в класирането за техните стандарти, повечето отбори играят защитно срещу „армейците“, особено когато гостуват на „Васил Левски“. А здрава защита се отключва именно със статични положения.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

