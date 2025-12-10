Б ившият нападател на Нидерландия - Марко ван Бастен, се присъедини към специалистите, критикуващи Мохамед Салах заради поведението му. „Бих казал, че има мозъка на майски бръмбар щом реагира така.. Да, направи страхотен сезон през миналата кампания, но тази година не е толкова добър. През последните няколко месеца даже направо беше зле.

Той удължи договора си и клубът му даде огромна заплата. Човекът е на 33 години, нормално е да има лош сезон и не е ли мениджърът този, който трябва да вземе решение?! Наясно съм, че би било трудно за всеки треньор в подобна ситуация. Но думите на Салах са ужасни, с тях той сякаш иска да покаже, че е по-голям от клуба. Малко е тъжно.

Винаги съм смятал Арне Слот за честен и прям. Той не се страхува от конфликти и в крайна сметка не е казал нещо неразумно. Салах, от своя страна, започна да го атакува и реагира неадекватно“, каза Ван Бастен в предаването „Рондо“, излъчвано от Ziggo Sport.

