Л еви Нтумба е най-актуалният футболист на Славия в последните седмици. Той направи много силни мачове срещу водещите отбори у нас – Левски и Лудогорец, като срещите завършиха 2:0 за „белите“ и 1:1 в Разград. В тези двубои французинът с потекло от ДР Конго направи впечатляващите 15 спасявания – 8 срещу „сините“ и 7 срещу „орлите“.

24-годишният вратар е непобедим. Откакто той пази на Славия, най-стария столичен клуб няма загуба. В цели 12 мача! В тях Нтумба е допуснал само 7 гола и е запазил мрежата си суха в цели 6 двубоя. Определено ЦСКА 1948 направиха грешка, като пуснаха без пари в Славия.

Леви Нтумба е юноша на френския Дижон, а е играл още в швейцарския Грасхопърс. През миналия сезон записа 6 мача за първия тим на ЦСКА 1948, както и 14 за дублиращия отбор във Втора лига.

