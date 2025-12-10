Ю лия Стаматова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара. Българката и Анастасия Запаринюк (Украйна) победиха водачките в схемата Нанари Кацуми и Ринко Мацуда (Япония) с 1:6, 6:0, 10-8 за 69 минути на корта.

Японките поведоха с 8:5 в решителната трета част, но Стаматова и Запаринюк направиха серия от 5:0, за да стигнат до обрат и крайния успех. В спор за място на полуфиналите двете ще играят срещу Осен Бабел (Франция) и Амели Хейтманек (Чехия). В първия кръг на сингъл Стаматова се отказа при резултат 0:4 срещу втората поставена Александра Мацола (Италия).

Друга българка Дария Великова, която преодоля квалификациите на турнира, отстъпи пред номер 8 София Рокети (Италия) с 1:6, 0:6.

