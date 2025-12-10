М ениджърът на Ливърпул Арне Слот говори за конфликта с крилото Мохамед Салах след победата с 1:0 над Интер в Шампионската лига. 33-годишният египтянин не бе в групата, след като изгледа от пейката мача от Висшата лига срещу Лийдс (3:3), а след това разкритикува клуба и старши треньора. „Такива неща обикновено засягат и играчите, защото Салах имаше влияние както върху клуба, така и върху съотборниците си. Всеки прави грешки в живота, но разбира ли играчът, че е направил грешка? Инициативата трябва ли да идва от него или от мен?“, риторично попита Слот на пресконференцията след победата над Интер, намеквайки ясно, че чака извинение от футболиста.

След това специалистът изрази задоволство от успеха в Милано. „За челната осмица са нужни поне 15 точки. Най-доброто, което можехме да постигнем, беше да спечелим тук. Интер има наистина добър отбор, но като цяло изиграхме отличен мач.

Халфовата линия винаги помага много на защитата, но играчите в този двубой показаха огромна отдаденост. През второто полувреме започнахме да натискаме по-силно. Решихме да използваме и допълнителен играч в защита – целият отбор се оттегли зад топката и се опита да запази чиста мрежа. В крайна сметка си спечелихме дузпа. Конате имаше някои трудни моменти напоследък, но изигра изключителен мач“, обясни Слот.

