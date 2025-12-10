З ащитникът на Лудогорец Диниш Алмейда говори на пресконференция преди домакинството на ПАОК в Лига Европа. Той сподели, че "орлите" ще се справят с солунския гранд и Кирил Десподов. Гледаме мач за мач. Борим се абсолютно всеки мач. Имаме труден календар, сгъстен между вътрешните и международните мачове, знаем го и от предните години, имаме мачове през два-три дни. През последните мачове израстваме като отбор. Срещу Славия в последния мач не успяхме да спечелим, а заслужавахме, играхме както се изискваше. Трябва да покажем кои сме и да продължим да растем", каза португалецът.

„Разбира се, има разлика. В Европа са най-добрите отбори от различни страни, в България има трудни отбори по различен начин. Те играят добре в нисък блок. Тотално различно е. Трябва да вземем точките, които са ни нужни, знаем какво ни е нужно, знаем и как да се адаптираме. Десподов е добре познат, той е направил добри неща тук. Смятам, че ние заедно, като отбор, ще се справим с Кирил и ПАОК, и ще успеем“, добави той.

