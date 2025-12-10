К убрат Пулев заяви по време на пресконференцията преди мача с Мурат Гасиев, че е най-добрият боксьор и ще го покаже в петък, когато е мачът между двамата. "Аз съм най-добрият. Чувствам се страхотно, имам сила и енергия. Аз съм по-добър от Мурат Гасиев и ще го покажа в петък.

Чувствам, че съм най-добрият, чувствам се страхотно, невероятно, имам много сила, много енергия. Когато отида на тренировка се чувствам страхотно. Затова съм световен шампион и искам да защитя моята титла. Той също има много опит, но аз съм по-добрият", заяви Кобрата.

"Очаквам труден мач. Той е силен боец, няма да е лесна битка, но ако беше лесно, нямаше да е толкова хубаво. Важно е да покажа, че съм по-добрият боксьор", завърши българинът.

