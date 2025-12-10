Я пония издаде предупреждение за мегаземетресение след земетресението с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер в понеделник, предупреждавайки за повишен риск от по-страшно бедствие. Според властите следващият трус може да е с магнитуд 8 или повече през следващата седмица, което може да предизвика опустошително цунами с височина 32 метра.

АД НА ЗЕМЯТА: Зверско земетресение удари Япония, чакат цунами!

Земетресението в понеделник може да е причинило значителни щети в обширни райони, което накара Японската метеорологична агенция да предупреди за повишен риск от последващ труссъобщава Mirror.

Правителствени доклади сочат, че друго мегаземетресение в района на Хокайдо-Санрику може да предизвика колосално цунами с височина 32 метра, което потенциално може да убие до 200 000 души, да разруши до 220 000 домове и сгради и да причини икономически щети, оценени на изумителните 31 трилиона йени (198 милиарда долара).

Правителствените оценки също така показват, че до 42 000 души биха могли да страдат от хипотермия през зимата.

В отговор, JMA издаде предупреждение за земетресение, предупреждавайки за повишена вероятност от силен трус с магнитуд 8 или по-висок по протежение на Японската падина и падина Чишима край Хокайдо.

Длъжностните лица призовават жителите, особено тези, живеещи по крайбрежието, да бъдат готови за евакуация при първите признаци на земетресение. Предупреждението обхваща територията от Хокайдо до префектура Чиба, което е първото по рода си предупреждение за региона от въвеждането на категорията предупреждение за мегаземетресение през 2022 г.

Японският премиер Санае Такаичи отправи строго предупреждение към гражданите на страната си да останат бдителни, независимо от местоположението си, и да се евакуират незабавно, ако бъдат засечени трусове.