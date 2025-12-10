Арсенал е на полпозишън да спечели Висшата лига и е единственият отбор без загуба в Шампионската лига. Не е изненада, че мнозина определят „артилеристите“ като най-добрият отбор в момента. Това твърдение се разклати след загубата от Астън Вила с 1:2 на „Вила Парк“ с гол в последната секунда. По този начин авансът на лондончани пред Манчестър Сити бе съкратен само на две точки. Въпреки това тимът на Микел Артета изцяло държи съдбата си в ръце.

Но Арсенал е в челните места и на една не толкова желана класация – тази за най-много контузени футболисти. Отборът има 93 в рамките на последната година и половина или от началото на сезон 2024/25. Само Брайтън (97) е бил по-потърпевш от клубовете във Висшата лига., а Топ 3 допълва Тотнъм (87). От началото на сезон 2025/26 травмите в Арсенал са 26, като само Лийдс (28) има повече. В лазарета на Артета централните защитници Уилям Салиба, Габриел Магаляше и Кристиан Москера, както и нападателят Кай Хаверц. Водещи фигури като Мартин Йодегор, Букайо Сака и Леандро Тросар също доскоро лекуваха болежки, а това допълнително затруднява Арсенал. Контузиите са и една от причините „артилеристите“ да изостана драматично от Ливърпул и рано-рано да отпадната от борбата за титлата през миналия сезон. Сега лондончани са на върха, но липсата на важни играчи може отново да преобърне каруцата.

