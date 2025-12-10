П ротести се провеждат и в други градове в страната, предава Dariknews.

Варна

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града. Протестът е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Към демонстрацията се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“. Шествието за кратко блокира участък от бул. „Цар Освободител“. Спряно е и движението по част от бул. „Цар Борис I“ . С плакати и скандирания протестиращите се движат към пл. „Независимост“.

Бургас

Граждани се събраха пред сградата на Община Бургас с искане за оставката на правителството. Протестът, който е под наслов: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“, е организиран от местните структури на “Продължаваме промяната”, “Да, България”, "Демократи за силна България" и Гражданско движение “Бургазлии”. На място има засилено полицейско присъствие.

Хората са издигнали плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” и скандират “Оставка”. За протеста на пл. “Атанас Сириков” е обособена и сцена. На голям екран излъчват клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София.

Пазарджик

Недоволни от политиките на правителството граждани се събраха на пешеходната зона в Пазарджик, в непосредствена близост до сградата на Общината. Събитието е организирано във Фейсбук от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и е обявено като мирен граждански протест.

Вълната на общественото недоволство вече не е локална, не е спорадична, не е символична. Това е национален зов за справедливост, честност и държава, която не служи на себе си, а на народа си. И ще го направи под един общ призив: Оставка на правителството, пишат организаторите. Пазарджик показа сила. Днес трябва да покаже характер. Да заявим цивилизовано, мирно и категорично, че гражданите няма да позволят произвол, непрозрачност и безотговорност. Това не е партиен протест - това е гласът на хората, допълниха те.

Присъстващи издигат плакати с различни послания, сред които "Оставка" и "Стига!".

Ямбол

В Ямбол демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862". Протестът е под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта". Част от събралите се носят плакати с надписи "Спрете да крадете парите ни", "Не храни прасето с твоите пари", "Стига сте наказвали работещите хора", "Нямало пари, а чекмеджетата им пълни". Чуват се скандирания "Оставка" и "Мафията вън".

На мястото има полицейско присъствие. Демонстрацията е заявена от местната структура на партия "Продължаваме промяната". Към момента протестът в Ямбол протича спокойно. Очаква се събралите се да се отправят на шествие по централната пешеходна зона на града, по улиците "Георги Раковски" и "Търговска", казаха организаторите.

Силистра

Протест има и на централния площад „Свобода“ в Силистра. От общинската администрация съобщиха, че проявата е заявена официално в общината от местни граждани. По-късно към нея се присъединиха активисти на политическите партии „Възраждане“, „Величие“ и „Меч“. Присъстващите на протеста носят български знамена, а на площада звучат патриотични песни.

Пловдив

Жители на Пловдив се събраха на площад "Съединение" в града с искане за оставка на правителството и "политики, които служат на хората, а не на задкулисни сделки". Инициативата е организирана в социалните мрежи от Габриела Георгиева, Стилиана Ралева, Павел Начев, Калоян Калинин, доброволци и активисти, съобщи за БТА Калинин. Той подчерта, че протестът е мирен и непартиен. Масовото мероприятие е заявено в общинската администрация на Пловдив.

Към протеста на гражданите с надслов "Пловдив заедно за оставка" се присъединиха хора, които се представиха, че са от движение "Гласът на без гласните". Те обаче бяха освиркани от хората.

Недоволни граждани издигнаха плакати с надписи "Всички етноси са обединени срещу Пеевски и Борисов", "Искаме бъдеще в България", "Мафията вън", "Оставка" и изпълниха площадното пространство и бул. "Шести септември". Движението на моторни превозни средства по него в отсечката от бул. "Руски" до бул. "Цар Борис III Обединител" е преустановено. Заради предстоящо шествие с крайна точка Международен панаир - Пловдив се очаква да бъде затворен за движение и бул. „Цар Борис III Обединител“, между бул. „България“ и ул. „Граф Игнатиев“. Хората скандираха "Оставка"," Мафията вън"," Кой не скача е дебел".

Видин

Граждани се събраха на централния площад „Бдинци“ във Видин с искания за оставка на правителството. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“. Демонстрацията започна с българска музика. Хората развяват български знамена, издигнали са плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни" и скандират "Оставка", "Всички вън". Протестът се охранява от полицията.

Монтана

Протестиращите в Монтана издигнаха лозунги „Тук сме за справедливост, не за политика“, „Оставка“, „Оставка, съд, затвор“, „Монтана иска оставка, Европа до кога ще мълчи“, „Искаме бъдеще в България“, „Власт без доверие е падение“ и скандираха „Оставка“. По-късно те ще се отправят на шествие по централните улици на Монтана, ще блокират движението при един от входовете на града, известен като „Черния мост“.