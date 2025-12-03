БОГОМИЛ РУСЕВ

Днес от 18:00 часа ЦСКА посреща Локо Пд на Националния стадион „Васил Левски“ в търсене на 8 поредна победа във всички турнири. Този мач не е просто за 3 точки, а за нещо много по-важно – за влизане в Топ 4. Докато „червените“ кретаха под ръководството на Душан Керкез, повечето от феновете изобщо дори не можеха да си представят, че само около 2 месеца по-късно отборът им ще е на прага на челната четворка. За справка, когато Христо Янев пое отново любимия си отбор в края на септември, ЦСКА заемаше срамното 12-о място. Е, днес е на победа от Топ 4. Това казва ясно колко добра работа върши любимецът на сектор „Г“.

Силната форма на „армейците“, както и същевременно слабата на Локо Пд, но и на Черно море, направи така, че ЦСКА да е на косъм от постигането на реалната си цел до Нова година – а именно място в Топ 4 и класиране на 1/4-финал за Купата на България. Това ще бъде една основа за пролетния полусезон, върху която да стъпи Христо Янев и с нужните зимни попълнения, да гони минимум място в тройката, както и спечелване на Купата.

Локо Пд от своя страна, не се намира в най-доброто си състояние от началото на сезона. В последните 5 мача, селекцията на Душан Косич записа само една победа – с 1:0 над намиращия се в криза Берое. „Смърфовете“ загубиха служебно от Ботев Пд, а направиха равенства с Локо Сф (2:2), Добруджа (1:1) и Монтана (0:0), като последният мач беше сметнат от феновете за сериозна издънка.

