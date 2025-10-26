В тора поредна победа и общо трета от началото на шампионата в Първа лига записа ЦСКА, след като разкова с 5:1 латиноамериканския Берое Стара Загора в 13-ия кръг.

Под дъжда в София „армейците” почти не се изпотиха и за сефте за кампанията намериха място в Топ 8, заемайки 7-ата позиция.

за ЦСКА вкараха Петко Панайотов (39), Йоанис Питас (45, 51), Илиан Илиев-младши (48) и Сантяго Леандро Годой-Кошмара (59). За последния това бе второ попадение с червената фланелка и негово първо срещу бившия му тим.

Почетно за Берое се разписа Исмаел Ферер (87).