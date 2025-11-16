Ц СКА отправил запитване за крилото на Крузейро Луис Фернандо, твърди местното издание Jornal da Bola 10. Фланговият футболист е на 20 години, като е част от младежкия състав на клуба от Бело Оризонте. Наскоро е бил даден под наем на третодивизионния Маринга. Там вкарва един гол в четири мача.

Според информацията интерес към Луис Фернандо имат още Санта Клара и Лейшоеш от Португалия, както и клубове от Саудитска Арабия. В Бразилия интерес към него имат Оесте и Ботафого ПБ.

В Крузейро обмислят дали да пратят отново под наем Луис Фернандо или да се разделят с него без пари, но срещу процент при следващ трансфер.