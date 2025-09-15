Д нес ЦСКА стартира подготовка за предстоящото гостуване на Арда в отложен мач от 5-ия кръг на Първа лига. Вчера „армейците“ проведоха възстановителна тренировка в Панчарево след успеха над Септември (3:1), като в състава няма проблеми със сериозни контузии.

В дните до двубоя „червените“ ще тренират едноразово в клубната база. Мачът срещу Арда ще се играе на 18 септември (четвъртък) от 17:30 ч. на ст. „Берое“ в Стара Загора поради ремонт на тревното покритие на ст. „Арена Арда“ в Кърджали.

От съобщението на клуба не става ясно дали треньорът Душан Керкез ще говори пред медиите или отново няма да дава пресконференция.