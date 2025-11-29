Ц СКА продължи страхотната си серия в Първа лига с победа с 4:0 срещу Спартак Варна като гост в мач от 17-ия кръг. Това е шести пореден успех за „червените“ в първенството и общо седми във всички турнири.

Гостите стигнаха до гол още в 5-ата минута чрез Леандро Годой, но попадението бе отменено заради засада на Йоанис Питас преди това. Шанде опита удар за Спартак, но Фьодор Лапоухов го спаси.

В 18-ата минута ЦСКА поведе. Бруно Жордао стреля от около 20 метра, а след рикошет топката влезе във вратата. Иван Алексиев пропусна шанс за Спартак малко след това. Питас и Петко Панайотов пропуснаха шансове за ЦСКА. Илиан Илиев също имаше възможност, но стреля неточно.

В 34-ата минута ЦСКА стигна до втори гол. Джеймс Ето'о беше точен с мощен шут от около 25 метра. Питас удари греда малко след това. Георг Стояновски пък пропусна шанс за Спартак. В добавеното време играчите на Спартак поискаха дузпа, но сигнал не последва.

През второто полувреме мачът бе прекратен временно заради димки от сектора на фенове на „червените“. ЦСКА стигна до трети гол в 70-ата минута. Йоанис Питас стреля, вратарят Максим Ковальов спаси, а Леандро Годой бе точен при добавката. В 77-ата минута „червените“ увеличиха преднината си. Ето'о подаде към Годой, който отбеляза втория си гол в мача. До края Ковальов се справи с два изстрела на Мохамед Брахими, а "червените" пропуснаха още възможности.

ЦСКА е на 4-о място с 28 точки, Спартак е 12-и със 17.