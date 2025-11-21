С тарши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще върне старата схема на игра за дербито с Ботев Пловдив в събота, разкриха пред "Мач Телеграф" от съблекалнята. Той отново ще заложи на 4-1-4-1, след като в дербито с Левски изненада съперника с 3-5-2. Първата схема е по-офанзивна и заради това Янев ще скочи с нея срещу Ботев, където ще търси шеста поредна победа във всички турнири. Припомняме, че Христо Янев стартира в ЦСКА с класическо 4-4-2, с което стигна само до 1:1 с Локомотив София в "Надежда".

