Д иректорът на Пирин Благоевград Светослав Дяков разкри изключително тревожни подробности за бъдещето на клуба в интервю за NOVA. Бившият национал обяви официално, че напуска поста си след Нова година, а отборът е пред реална опасност да преустанови участието си в Втора лига. Ръководството е принудено да премине към кризисен план след оттеглянето на настоящите собственици и липсата на нов инвеститор. Дяков сподели, че е уведомил играчите за прекратяване на договорите им.

Настъпиха кризисни времена за Пирин

"Откакто нашите собственици заявиха, че се оттеглят от финансирането, все пак бяха така добри да останат до края на полусезона, да не оставят отбора в нищото. Но от тогава до сега няма абсолютно никакъв интерес от никой към клуба. Днес обявих на футболистите и на целия клуб, че всички хора, които имат договори с ПФК Пирин, трябва да ги прекратим, за да може да минеме в абсолютно кризисен вариант и да се надяваме до януари месец да се намерят средства, за да има поне отбор на така с минимални изисквания", заяви Дяков.

Акциите на клуба ще бъдат предложени на Община Благоевград, като надеждата е местната власт да успее да подсигури поне минималния бюджет за оцеляване. Според директора сумата, необходима за санитарния минимум на месец, не е непосилно голяма, но към момента касата е празна.

"Хората от футболните среди са наясно, че около 30-35 хилява е абсолютен минимум за професионалния футболен клуб. Това е минимума с минимален броя професионални футболисти, с доста млади момчета, но трябва да се намерят поне тези средства според мен", обясни ситуацията бившият халф.

Дяков изрази разочарование от слабата активност на местния бизнес, като посочи, че само три фирми помагат на отбора, но техните средства са крайно недостатъчни за пълна издръжка. Той бе категоричен, че опасността Пирин да изчезне от професионалната карта е съвсем реална.

"Ситуацията наистина е критична към момента, това е истината. Защото ние след декември месец оставаме без абсолютно никакви приходи", допълни той.

Относно личното си бъдеще, Светослав Дяков бе категоричен, че ангажиментът му към Пирин приключва с края на календарната година, както е била уговорката с напускащите собственици.

"Моето бъдеще след нова година е сигурно, че напускам. Това е 100% сигурно. Винаги, без значение дали съм в клуба или не, аз винаги ще помагам с контакти, с възки и с всичко.

