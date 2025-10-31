Б ившият футболист на Левски Емил Ангелов – Бабангида коментира пред „Мач Телеграф“ победата на „сините“ над Хебър с 3:0 в Пазарджик в турнира за Купата на България. Той е на мнение, че някои от „сините“ футболисти са оправдали очакванията и са използвали шансовете си. Такава беше ситуацията с Никола Серафинов, който във втория си официален мач за Левски вкара първия си гол. „Много добре играха момчетата. Решиха бързо мача с ранен гол и това наистина показва, че са в добра форма и държат физическо темпо. Футболистите, които не получават толкова много минути играха добре. В край сметка Хебър е достоен отбор, но не е на нивото на Левски. Беше важно за „сините“ да победят и да направят следващата стъпка към финал за Купата на България. Даде се шанс на някои футболисти, които е радващо, че го оправдаха. В крайна сметка с нищо не си пролича, че тези играчи са получавали по-малко минути. Много добре се включиха и показаха качествата си. Сега пред Левски предстои нов важен и труден тест, а именно гостуването на Арда в Кърджали. Очаквам дисциплинирана и добре организирана игра. Тактически трябва да стоим добре. Хубаво е, че показват колектив на терена, който е важен във всеки един мач независимо срещу кой играят. Това ще е в полза на отбора и ще трупат точки занапред. С времето ще се справят още по-добре докато не постигнат целта си“, заяви Бабангида.

ЙОАН КИШИН

