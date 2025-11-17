Ф инансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов, разпространи кратко изявление чрез своя профил в социалната мрежа Facebook, по повод назначаването на новия наставник. По-рано през деня беше представен Димитър Димитров - Херо, който вече проведе първа тренировка с тима.
Постът на Илиян Филипов е придружен със снимка на новия треньор на "канарчетата".
„Едни говорят, други работят. Нека пожелаем на любимия ни клуб много успехи с Димитър Димитров – Херо! Време е за работа, характер и победи. Напред, Ботев!“.
