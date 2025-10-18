т арши треньорът на Лудогорец - Гьоко Хаджиевски, заяви, че тимът му не е отстъпил по нищо на Лудогорец при равенството 1:1 в Разград и дори е имал реални шансове да спечели двубоя. Северномакедонският специалист отправи и апел към родната футболна централа да окаже подкрепа на „соколите“ във връзка със задълженията на клуба, чийто краен срок за уреждане е 21 октомври. След тази дата „соколите“ рискуват да загубят лиценза си за участие в професионалния футбол.

„Какво разочарование? Играхме срещу 14-кратния първенец, голям отбор, голям клуб, имат 20 футболисти, не знаеш кой е по-добър, на всяка са по двама добри. За три месеца направихме отбор, който играе футбол. Защитаваме се, но и бързо нападаме. Въпреки че излязохме срещу Лудогорец, нормално е да имат положения, но и ние имахме най-малко пет-шест ситуации, в които трябваше по-добре да разиграем. Най-важното е, че това е ценна точка за нас. Играем равностойно с всички отбори“, започна Хаджиевски пред DIEMA SPORT.

„Ако се направи статистика, ще видите, че ние на няколко пъти връщаме гол. Аз вярвах, че можем да вкараме още един гол. Имаше такъв момент. Лудогорец играеше с двама централни нападатели в последните 20 минути, много офанзивно, даже с четирима нападатели. На контра можеше да вкараме още един гол. Не съм разочарован. Можеше да бием, но не трябва да съжаляваме – с точка или три, ние сме наблизо, не атакуваме първите 2-3 места. Нашето желание е да останем спокойни и в средата на таблицата, да играем хубав футбол. Този десант, който направиха феновете от Варна, не знам как да го коментирам, нямам думи. Показват колко са верни, това е най-големият подарък. Безмерно щастлив съм“.

„Как се справяме? Имаме обещание от ръководството, че правят всичко. Аз мисля, че не сме първи или последни в тази ситуация. И големи клубове са били. Знаем къде дойдохме – без генерален спонсор, трудно се справяме. БФC трябва да ни поддържа. Ние не отказваме да платим, а правим всичко, за да съберем парите на НАП или Федерацията. Нека Федерацията да ни подкрепи в този труден за нас момент. Много млади футболисти имаме, всички бяха горди с младежите, които победиха Чехия с 2:1. Сега да ги спрем да играят? Би било жалко“, завърши Хаджиевски.