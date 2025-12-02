Т реньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров не беше доволен от представянето на своя отбор при нулевото равенство в гостуването на Арда. Той сподели, че това е бил най-слабият мач на отбора под негово ръководство. "На фона на играта съм доволен от резултата. Очаквах такъв мач, защото имахме ден по-малко за възстановяване. Не бяхме добре възстановени, имаме играчи, които не са водили нормална подготовка. Не мога да съм доволен от този резултат.

Ако имах възможност за десет смени, щях да направя толкова. Всички се оплакваха, че са изморени. При нас няма скорост, играчи, които да направят преход. Това е голям проблем при нас.

Моята адаптация върви нормално. Запознавам се с характеристиките на футболистите. Това беше най-слабият мач за нас. Но това беше донякъде очаквано. Търся баланс в защита, защото нашият отбор допуска много голове. Като поведение и като игра сме далеч от моите разбирания.

Няма как да ги подтовят играчите за 3-4 дни. Целта е да възстановим играчите, ще има и наказани играчи. Като брой имаме играчи, но като качество липсва. Тодор Неделев получи проблеми при загрявката. Тези проблеми той ги почувства в последните минути на мача с Черно море и сега пак", каза Димитров.