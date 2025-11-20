Димитър Димитров срещу ЦСКА. Това е една от класиките в българския футбол в последните 30 години. Логично е винаги в тези сблъсъци да стават интересни неща. И няма как да бъде по друг начин при условие, че от едната страна е човек, който е безапелационно в Топ 3 сред най-успешните треньори в България за всички времена. А от другата – един от грандовете в страната, какъвто е ЦСКА. Като прибавим и това, че Херо, макар и професионалист, все пак малко или много си е левскар, напрежението и страстите в тези сблъсъци стават още по-големи.

От далечната 1994 година насам когато стартира кариерата на Димитър Димитров в елита, той и ЦСКА се срещнаха вече 43 пъти. 36 от тях бяха в първенството и 7 за Купата на страната. В тези срещи сме виждали какво ли не – скандали, служебни победи, анулирани мачове (поради това, че са анулирани ги вадим от статистиката). Бургаският специалист е срещал „червените“ с 9 клуба, а сега Ботев Пд ще бъде десетият. От родния му град е водил Нефтохимик и Черноморец, а от останалите – Литекс, Локомотив Пд, Велбъжд Кн, Левски, Лудогорец, Берое и Спартак Вн. Дотук общият баланс от играните 43 мача включва 11 победи за Херо, 10 равенства и 22 победи за ЦСКА.

