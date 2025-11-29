С тарши треньорът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от победата срещу Спартак Варна.

„Всички искат да виждат толкова силен ЦСКА, отбор, който е комбинативен, който създава ситуации, реализира ги. Днес се възползвахме от ситуациите, които имахме и създадохме още толкова, много важно е настроението. Поздравявам всички, трябва да запазим всички хора в този процес, те са важни за мен, за нас. Важното е да продължим да правим това, което правим в момента“, сподели пред DIEMA SPORT Янев.

Той заяви, че футболистите му трябва да работят още повече, за да запазят добрата си форма: „Днес подходихме по малко по-различен начин, което до някаква степен обърка Спартак Варна. Трябва да работим три пъти по-здраво, ако искаме да запазим тази енергия, възхода и да вървим нагоре в класирането, трябва буквално да не се спираме пред нищо. Ние виждаме позицията, на която се намираме, виждаме колко точки имат отборите пред нас, трябва да продължим да работим.“

Треньорът се надява да бъде пример за играчите: „Искрено се надявам да бъда техния пример всеки божи ден. Работя така, все едно това ще е последният ден в моята кариера в ЦСКА. Искам да направя най-доброто от себе с да предам енергията на отбора и да накарам този отбор да разбере, че ние всички трябва да се борим, да се трудим. Виждаме феновете, които пътуват, влагат целите сърца, за да ни подкрепят. Ние трябва да дадем всичко от себе си, за да може да вървим напред.“