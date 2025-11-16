5 победи! Толкова му трябват на Хулио Веласкес, за да си осигури спокойно посрещане на Коледа и Нова година. 4 трябва да бъдат успехите му в Първа лига в оставащите мачове до зимната пауза, както и продължаване в турнира за Купата. На пръв поглед, а и според мнозина, задачата му няма да е толкова трудна. Причината е, че на „сините“ им предстоят двубои срещу съперници, които са част от втората осмица до този момент. Изключение прави Славия. Какво ще се случи? Нека не гадаем. Едно обаче е сигурно, ако се справи, както се иска от него, то Веласкес ще направи личен рекорд за най-много победи с един отбор. До момента той успя да запише начело на „сините“ 22 успеха (б.р. някои платформи за статистика му броят 23 – отстраняването на Апоел Беер Шева след дузпи). А това е с 3 по-малко от най-доброто му постижение до този момент – 25 победи. Той ги записва като треньор на Алкоркон. Веласкес води този тим от 2016 до 2018 година. И то в цели 82 мача! Разбира се, с Левски е далеч по-успешен. В това няма спор. Затова и си извоюва правото на нов договор, което рядко му се случва в кариерата до този момент.

