Т реньорът на Левски Хулио Веласкес няма да прави експерименти със състава и ще заложи на повечето от титулярите за последната среща в Първа лига от календарната година. Срещу Спартак Варна се очаква испанецът да пусне от първата минута играчите, голяма част от които изведоха тима до първото място и го направиха основен фаворит за шампионската титла. След провала на резервите срещу Славия, Веласкес понесе много критики за избора си на състав. След загубата той отхвърли обвиненията, че именно изборът му на титуляри е причина за загубата. Срещу варненци днес обаче Веласкес и неговите асистенти ще върнат старата схема.
Подробности – в новия брой на „Мач Телеграф“