Е дна от емблематичните фигури на Ботев Пловдив от близкото минало- Георги Какалов, бе потърсен за мнение от „Мач Телеграф“ , както за назначението на Димитър Димитров, така и за предстоящият мач с ЦСКА. Ето какво каза бившият нападател.

„Илиян Филипов е на прав път в Ботев Пд. Привличането на Херо е уникален ход, който ще вдигне още повече самочувствието и настроението в отбора. Периодът при Филипов започна не много розово, но трябва да вземем предвид и какво завари от Зингаревич. Вижте само на колко хора от миналото ръководство посочи вратата, назначиха се доста по-компетентни и милеещи за отбора хора, които имат и експертиза. Всичко вече се изпълнява открито в клуба, а не като преди да живеят на гърба на Ботев. Той е човек на мъжката дума и направи най-важното - да остави клуба в професионалния футбол. Ако се бе стигнало до познатата ни ситуация от миналото и фалит, това вече щеше да е пагубно за Ботев Пловдив.

След 1-2 години отново ще сме фактори в първенството, говоря от Топ 3 отборите. С назначението на Херо е само началото, тепърва ще видите каква еволюция ще има в Ботев. Димитър Димитров е от старата школа треньори, но това за мен е добре.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX