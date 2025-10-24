Г ьоко Хаджиевски бе много щастлив след 3:2 за Спартак Варна над Ботев Пловдив. Опитният специалист заяви, че обича еднакво всичките си футболисти, а головете на Георг Стояновски не му носят повече радост от тези на Даниел Иванов, Бернардо Коуто и Шанде. „Всичко значи много за нас – включително за издръжката на клуба. Сплотеността е това, което ни отличава, групите от фенове бяха заедно, това значи, че и там сме обединени. Няма раздвоеност в никой сегмент от нашата работа. Имаме добри момчета, добре тренираме. Имахме доста проблеми, а и времето беше малко от мача с Лудогорец, не беше пълна седмица. Цецо беше изтощен, болен не тренираше 2-3 дни, Берна също. Питах ги 5 пъти да ги сменя, казаха, че докрай ще играят. Бяха готови. Когато победиш, всички слабости се забравят“, обясни той.

Спартак строши Ботев на три

„Бернардо всеки мач играе, Шанде също, оценявам ги високо. Всички се раздават на 100%. Цялата защита беше много активна, Ковальов знаете колко гола допусна първите 5-6 кръга, Грънчов и Матео Петрашило са стълбове в защита. Цецо и Дамян са вече в младежкия тим, нападението почна да се окомплектова с Берна, Шанде, Георг Стояновски и Дани Иванов. Сплоти се отборът“, каза Гьоко.

„Не мога да кажа, че не съм щастлив. Всички се раздават много. Спечели много дуели. Него трябва да го държат головете, казах му да мисли за головете. Да се бори и да се връща, но да вкарва голове. Даде асистенция на Бернардо за втория гол, но не съм по-щастлив от головете, които вкарват Берна, Шанде или Дани. Всички са мои деца, обичам ги еднакво от първия до последния“, завърши Хаджиевски за Георги Стояновски, а и останалите му съотборници.

