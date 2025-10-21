Кристиян Балов ще облече червения екип още през януари.

Л явото крило на младежкия национален отбор и Славия Кристиян Балов вече е спазарен за ЦСКА, разбра Telegraph.bg от свои хора в двата клуба.

Сделката за 19-годишния софиянец ще бъде осъществена още в началото на януари 2026-а. „Белите” ще получат за Крис веднагически 1 милион лева, при положение, че цената му според специализираната платформа „Трансфермаркт” е 250 000 евро (500 000 лева). Двойната поста обаче ще остави Славия без процент при бъдеща негова продажба в чужбина.

Самият президент на Славия Венци Стефанов обяви преди дни в подкаста „Господари на ефира”, че ЦСКА иска суперталанта, който бе в основата на успеха на младежките национали с 2:1 срещу Чехия в евроквалификациите.

Към Балов интерес има и шампионът Лудогорец.