С лед като стана ясно, че таранът на ЦСКА Леандро Годой е футболистът с най-много удари в елита, днес „Мач Телеграф“ ви разкрива и кой е играчът с най-много подавания в Първа лига. Неговото име е Адриан Лапеня, капитанът на ЦСКА. Испанският централен защитник има цели 761 подавания, като процентът на точните пасове е доста висок – 86.45%. Това ясно показва, че по-голямата част от атаките на „червените“ започва именно от капитана на ЦСКА. По принцип испанците се славят като най-добрите подавачи, като през годините създадоха халфове като Шави, Иниеста, Шаби Алонсо, Родри и много други. В случая обаче в цялата Първа лига хората, които имат най-много подавания, са защитници. В челната десетка има само един халф – Лъчезар Котев от Арда, който има 608 подавания на своята сметка. Това, че Лапеня е номер 1 по подавания в елита, показва ясно какъв е моделът на изнасяне на топката от ЦСКА. А именно – почти всяка едно постепенно започва от испанеца. Друг от защитниците на „червените“ - Лумбард Делова, е шести по пасове в елита. Косоварят е направил 627 подавания със завидна точност – 89.57%.

