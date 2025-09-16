Л егендата на Пирин Стойне Илиев коментира пред „Мач Телеграф“ ситуацията в клуба. Той разкри и своите очаквания за дербито с Беласица в Петрич.

„За съжаление Пирин загуби от Дунав Русе. Неприятно поражение у дома. Интересно е, че и този двубой загубата идва след обрат. И срещу Вихрен беше така. Поведохме и двете срещи, но загубихме. Не знам дали е липса на концентрация, но е учудващо. Дано занапред да се оправят нещата и резултатите се стабилизират. Има явно някакво напрежение в отбора. Пишат се разни неща, но човек вече не знае на какво да вярва. Тези скандали ще повлияят на отбора. Няма как да е по друг начин. Не вървят добре нещата и страдат всички хора, които обичат клуба. Някои от опитните футболисти останаха в състава. Дават се шансове и на по-млади момчета в отбора. Честно казано, се очаква малко повече от тях. Дано преодолеят тези моменти. Сега предстои още един изключително важен двубой. Дербито с Беласица. Срещата ще е в Петрич, а там всички знаят, че не се играе лесно. В такъв двубой се случва всичко. Трябва да са концентрирани момчетата. С една победа ще вдигнат самочувствието и ще се подобри атмосферата в съблекалнята и в редиците на тима“, заяви Илиев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

