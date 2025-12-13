Левски изпрати един много успешен полусезон. Това може да се каже категорично и да се докаже с някои статистически данни, свързани с представянето на отбора от лятото насам. Тимът изигра 29 официални мача, което в други години си е било цял един сезон. Постигна цели 18 победи. 14 от тях бяха в първенството, а по две тимът постигна в турнира за Купата на България и Лигата на конференциите. За Купата те бяха с по 3:0 над Хебър и Витоша Бистрица, а в Европа над Сабах с 1:0 у дома и 2:0 като гост. Справка в статистиката показва, че Левски никога в историята си не е стигал до повече от тези 18 победи в есенния дял от сезона. Преди Хулио Веласкес двама треньори могат да се похвалят, че също имат толкова. Това Георги Василев и Ясен Петров, чиито постижения испанецът изравни сега. През есента на 1993-а с Гочето „сините“ за първи път в историята си изпратиха есен с 18 победи. Тогава обаче цели 5 бяха за Купата – по две срещу Черно море и Берое, които бяха предшествани от още една измъчена - с 3:2 над Балкан Белоградчик. В Европа успехът бе само един, но знаков – с 2:1 на Рейнджърс, което доведе до елиминирането на шотландския гранд. Останалите 12 победи бяха в първенството.

Както вече стана дума, с Ясен Петров през есента на 2010-а, Левски също записа 18 победи, като различното спрямо другите два случая е, че в този имаше цели 6 успеха в Европа – два срещу ирландския Дъндолк, по един над шведските Калмар и АИК и два в груповата фаза над Гент и Спортинг Лисабон.

