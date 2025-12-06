Л евски, съвместно със СК Адаптивни спортове към НСА, стартира благотворителна кауза за Коледа. "Сините" пуснаха специална колекция артикули за Коледа. 10% от приходите от колекцията ще бъдат дарени на спортния клуб за нуждите на децата от клуба, страдащи от увреждания.

Ето какво написаха от Левски:

"Коледа е семейство, уют, топлина. Коледа е магия и доброта.

В края на месец ноември ПФК “Левски” и СК “Адаптирани спортове” към НСА обединиха усилия за обща кампания в подкрепа на деца до 18-годишна възраст, страдащи от физически, умствени и сензорни увреждания, които се нуждаят от ежедневна адаптирана рехабилитация, психотерапевтична подкрепа и социално приобщаване. Чрез своята дейност клубът по адаптирани спортове дава шанс на тези деца да спортуват, да общуват и да се чувстват част от общност - ценности, в които “Левски” дълбоко вярва.

В навечерието на най-светлия християнски празник ви представяме нашата обща коледна колекция. Това няма да са просто артикули, с които да стоплите сърцето на ваш близък човек, а кауза.

10% от всеки закупен коледен артикул - ще бъдат дарени на спортния клуб за нуждите на децата в затруднено положение.

Затова и тази колекция е по-специална. За едни може би е просто хубав подарък, а за друг - подадена ръка и надежда.