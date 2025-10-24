Тимът на Веласкес се движи с по-добро разписание от последния "син" шампионски отбор.

Л евски върви повече от добре от началото на сезона и след изиграните 12 кръга е лидер с 29 точки.

Справка в статистиката сочи, че показателите на „сините“ в момента са по-добри, от тези, които те имаха по същото време на последния си шампионски сезон – 2008/09.

Преди 17 години след 12 изиграни мача (11 с Емил Велев и един с Велислав Вуцов – поражение с 0:1 от Вихрен в първия кръг), Левски имаше 7 победи, 3 равенства и 2 загуби, при голова разлика 21:7. Точките бяха 24, което е с 5 по-малко от настоящите. Сега Хулио Веласкес и компания имат 9 успеха, 2 хикса и само 1 загуба при голова разлика 22:7. Затова трябва да отчетем, че Левски в момента е и с попадение повече.

А по онова време „сините“ дори не бяха първи. Лидер беше ЦСКА с аванс от 3 пункта.

Мач Телеграф