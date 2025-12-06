Л окомотив София победи с 3:2 Ботев Пловдив в мач от 19-ия кръг на Първа лига. „Железничарите“ измъкнаха успеха в драматичен мач, в който поведоха с 2:0, допуснаха изравняване, но все пак успя да спечелят.

Футболистите на Станислав Генчев затвърдиха добрата си форма, като това бе 4-и успех за тима в последните 6 мача в първенството. Победата е първа за Локомотив като домакин в шампионата от август, когато тимът се справи с Монтана. Последните спечелени срещи на тима бяха като гост.

Домакините поведоха в 16-ата минута. Божидар Кацаров бе изпуснат при разбъркване след корнер и вкара. Само две минути по-късно Локомотив вече водеше с 2:0. Кауе Карусо бе изведен сам срещу вратаря след пас на Спас Делев и не сбърка.

Ботев намали изоставането си. Франклин Маскоте се разписа с глава след центриране от корнер.

След почивката гостите бяха близо до изравняване. Франклин Маскоте се измъкна от защитата, но стреля много неточно. Гостите натиснаха и създадоха още няколко положения. Андрей Йорданов стреля, но вратарят на Локомотив Мартин Величков успя да отклони топката в гредата. Константинос Балоянис също опита удар малко след това, но Величков отново се справи. Николай Минков стреля с глава, но не намери целта.

В 87-ата минута натискът на Ботев даде резултат. Франклин Маскоте се разписа с глава след центриране на Армстронг Око-Флекс.

Домакините се хвърлиха в атака. Доналдо Ацка стреля, но нямаше късмет и топката се отклони в гредата. Меси Биатумусока донесе успеха на домакините с удар с глава в 90-ата минута.

Локомотив е на 8-о място с 26 точки, Ботев е 11-и с 21.