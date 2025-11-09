Л удогорец продължава да търси нов треньор, като се предполага, че такъв ще бъде избран по време на паузата, която следва в първенството след този кръг. Както вече писахме, в Разград са дошли над 100 предложения за нов наставник от различни мениджъри, като логично някои от тях са били разгледани. Крайно решение обаче няма и докато не бъде избран нов треньор, отборът ще бъде воден от Тодор Живондов. Той беше начело при единствената победа за Лудогорец в последния повече от месец - 3:2 над Черноморец за Купата на България.

Днешният мач с Арда е решаващ за Лудогорец, защото и ако той не бъде спечелен, реално шампионите ще абдикират от битката за титлата още през ноември. Арда също се намира в голяма криза. Специално за днешния мач бяха запазени Ивайло Чочев и Ерик Биле, които влязоха след почивката при поражението от Ференцварош в Лига Европа.

