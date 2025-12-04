Л удогорец постигна успех с 2:0 при гостуването си на Добруджа в Добрич в междинния 18-ти кръг в Първа лига. Два гола за "орлите" реализира Кайо Видал, с което донесе трите точки за шампионите. В класирането те са трети с 33, а Добруджа остава последен с 11.

Срещата не предложи нищо интересно в първите си 10-15 минути игра. Деветата минута бе посветена на Любо Пенев, борещ се с коварно заболяване. Целият стадион "Дружба" скандираше името на легендарния голмайстор.

Първата интересна ситуация дойде в 16-ата минута. Кайо Видал избяга от защитата на домакините и опита да намери Бърнард Текпетей на празна врата. Венцислав Керчев се хвърли в краката на ганаеца и предотврати сигурен гол. Малко след това отново Текпетей бе замесен в нещо интересно - негово центриране бе засечено от Ерик Биле, който не успя да уцели вратата.

В самия край на полувремето Лудогорец поведе с 1:0. Текпетей навлезе към вътрешността на терена и намери с хубав дълъг пас Кайо Видал. Бразилецът не пое добре, но нанесе коварен изстрел, озовал се в далечния ъгъл на Галин Григоров.

Второто полувреме започна доста мудно и с принудителна смяна - Матеус Машадо влезе на мястото на Ерик Биле, сблъскал се тежко с Йонатан Куеро преди почивката. Десетина минути след паузата шут на Сон не резултира в гол, вместо това мина на метър-два над вратата.

Една атака по-късно Лудогорец вече водеше с 2:0. Вертикален пас към Чочев не бе пресечен от Григоров, подходил лековерно в ситуацията един на един с халфа. Оттам Чочев намери Видал, който на полупразна врата вкара втория си гол в мача.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX