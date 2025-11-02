Т реньорът на Левски Хулио Веласкес е на гребена на вълната. Испанецът навърза пет поредни мача, в които записа само победи! Подобно нещо му се случва за пръв път в кариерата. За капак, той може да го подобри днес срещу Арда. Досега Веласкес бе стигал най-много до четири поредни победи и това бе постигнато отново като треньор на Левски. В началото на сезона.

Сега обаче серията тези още повече, ако набъбне до 6 мача. Така ще бъде съвсем близо до едно от любимите числа на феновете на Левски – седмицата! Още повече - може да стигне до нея срещу специален съперник, който е свързан с нея. А това е именно – ЦСКА!

И докато Хулио гони рекорди, то в Кърджали ситуацията около Александър Тунчев продължава да е мътна. На този етап той все още се радва на подкрепа от страна на ръководството, но нещата може да се обърнат днес, ако отново не постигне нищо в първенството. Според запознати една от причините, която го държи още на скамейката е, че в Кърджали не виждат много варианти за негов заместник. Особено у нас.

