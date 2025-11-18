С ъдийската комисия към Българския футболен cъюз обяви нарядите за 16-ия кръг на Първа Лига. Геро Писков ще ръководи двубоя между ЦСКА и Ботев Пловдив, а Любослав Любомиров ще свири на Левски срещу Монтана на "Огоста".

Съдийски назначения за мачовете от 16-ия кръг в Първа лига за сезон 2025/26:

21 ноември 2025 година, петък, 17:45 часа

Берое Стара Загора - Спартак 1918 Варна

ГС: Денислав Йорданов Сталев

АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Георги Иванов Иванов

ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН:Вихрен Веселинов Манев

22 ноември 2025 година, събота, 12:00 часа:

Арда Кърджали 1924 - ЦСКА 1948

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Камен Михайлов Алексиев

22 ноември 2025 година, събота, 14:30 часа:

Черно море - Локомотив София 1929

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Георги Петров Стоянов

ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН:Георги Генов Нарлев

22 ноември 2025 година, събота, 17:00 часа:

ЦСКА - Ботев Пловдив

ГС: Геро Георгиев Писков

АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Александър Костадинов Костадинов

23 ноември 2025 година, неделя, 12:00 часа:

Добруджа 1919 - Локомотив Пловдив 1926

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ти: Георги Георгиев Спасов

ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Кольо Димитров Данев

23 ноември 2025 година, неделя, 14:30 часа:

Септември София - Лудогорец 1945

ГС: Красен Иванов Георгиев

АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ти: Тодор Недялков Киров

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Валентин Желев Добрев

23 ноември 2025 година, неделя, 17:00 часа:

Монтана 1921 - Левски

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ти: Мартин Живков Великов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

24 ноември 2025 година, понеделник, 17:30 часа:

Ботев Враца - Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Станимир Лозанов Тренчев

ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Йордан Костадинов Иванов

Съдийската комисия при Българския футболен cъюз си запазва правото на промени в назначенията.

