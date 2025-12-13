Емблематичният защитникът на Пирин Николай Бодуров коментира пред „Мач Телеграф“ тежката ситуация в клуба. Той не скри, че опасността от фалит е много голяма. Опитният бранител заяви, че скоро са им били платени заплатите за септември месец, но все още им се дължат пари. Припомняме, че ръководството на "орлетата" скъса професионалните договори на седем човека от отбора заради финансовите проблеми, но все пак в клуба останаха част от опитните играчи, след които е и Бодуров. Много е вероятно обаче и те да си тръгнат заедно с треньора Петър Михтарски е много голямо.

- Какво се случва в Пирин и какво е положението на клуба?

- Нещата определено не са розови, дори са много зле. Тежко е положението за голямо съжаление. Притеснявам се, че може да се стигне до фалит, а това според мен ще е огромна грешка. Ако отборът доиграе сезона, ще е без никакви финансови възможности. Ще има пари, колкото да се плати на момчетата. В тима ще останат младите футболисти. Опитните си отиват, доколкото знам. Повечето от тях вече са си намерили нови отбори. Честно казано не съм наясно дали ще има пари дори за заплати.

- Колко човека си отиват от отбора?

Всички освен юношите. Опитните футболисти си тръгват и остават само младите и неопитни играчи.

- Ти ще останеш ли?

- Принципно приключвам с футбола. Ако един конкретен треньор остане, може би ще продължа да играя, за да му помогна с каквото мога. Обещал съм му.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ