В черашното дерби беше второто в историята между тези два отбора, което бе прекратено. По ирония на съдбата и предишното бе на „Лаута“ и пак инцидентите, които го прекратиха се разиграха в 41-ата минута. И резултатът и тогава, и сега бе равен.

Става дума за дербито на 19 април 2014 година. Мачът тогава бе спрян в 41-ата минута при 0:0 а около половин час по-късно и окончателно прекратен, заради множество силни бомбички, хвърляни на терена от публиката на домакините в опасна близост до футболистите.

Най-застрашен бе румънският бранител на Ботев – Сърджан Лукин, като една мощна бомба падна на сантиметри от него. В крайна сметка решението на случая тогава дойде на 22 април 2014 година. Тогава Спортно-техническата комисия на БФC присъди служебна победа с 3:0 в полза на Ботев.

