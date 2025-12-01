П ирин и Янтра не се победиха, завършвайки 2:2 в двубой от 18-ия кръг на Втора лига. "Орлетата" водеха с 2:0, но в последните минути на срещата "ковачите" получиха две дузпи, които им донесоха точката от гостуването на стадион "Христо Ботев".

Пирин поведе в резултата след четвърт час игра Александър Близнаков с центриране отдясно качи топката на главата на Мариян Вангелов, а той между двама защитници я прати във вратата на Християн Василев. Благоевградчани стигнаха до втори гол в началото на втората част. Марио Ивов изведе Мариян Вангелов, който изпревари излезлия да го спира Християн Василев за 0:2.

Янтра върна едно попадение в 84-ата минута, когато Петър Казаков бе точен от дузпа. Кристиян Колев свири втора дузпа за Янтра в последната минута на редовното време за нарушение срещу Иван Василев. Отново Казаков застана зад топката и пак бе точен - 2:2! Янтра е на трето място в класирането на Втора лига с 33 точки, докато Пирин е седми с 23.

