П омощник-треньорът на Берое Пламен Липенски говори пред „Мач Телеграф“ преди днешната среща със Септември Сф в Стара Загора. Легедата на заралии заяви, че всички искат да зарадват феновете си със силна игра и победа и вярва, че това най-накрая ще се случи.

„Силно се надявам най-накрая да успеем да победим и да зарадваме всички наши фенове. Имаме нужда от трите точки. Те за нас са жизнено важни. Не се намираме на добро място в класирането и трябва да се борим. Искаме момчетата да са концентрирани и мотивирани. Наясно сме, че те имат силите да спечелят. Имахме няколко дни да се подготвим за тази среща и мисля, че сме готови. Знаем силните и слабите страни на Септември. Концентрацията е изключително важна в срещата със Септември, защото те също имат силен отбор. Опасни са. Особено на контраатаки. Правят добри преходи от защита в атака. Една победа сега ще вдъхне увереност на момчетата и ще можем през зимата да си изчистим главите и да се подготвим добре“, заяви Липенски.

