Д имитър Димитров е вече с над 30-годишен треньорски опит зад гърба си. За този период той е имал 15 дебюта начело на своите тимове. Сега му предстои още един – с Ботев Пд, като първото изпитание ще е много тежко – гостуване на ЦСКА. В досегашните 15 дебюта включваме само тези в Първа лига и не броим първите му стъпки с Нефтохимик в „Б“ група, както и първия му период в Черноморец, който също започна във второто ниво на българския футбол.

Това, което прави впечатление е, че Херо почти винаги тръгва ударно. За момента той има три фалстарта, като първите два от тях бяха в много тежки гостувания, а третият в домакинство на Лудогорец. Затова можем да кажем, че тези загуби бяха до голяма степен очаквани. Същото се отнася за това, което му предстои сега – визита на ЦСКА, която също няма да е изненада, ако завърши със загуба.

И двете предишни поражения бяха, когато той водеше Нефтохимик. При дебюта си в елита Херо падна с "шейховете" на "Лаута" с 1:2 през лятото на 1994 година от един от бъдещите си отбора – Локомотив Пд. През 2003-а пък повторното му завръщане в Нафтата отново започна със загуба с 1:2 в първия кръг - този път на "Българска Армия" срещу ЦСКА. Така, че един от трите му фалстарта дотук е точно срещу „червените“, което както и да го гледаме, си е лоша поличба за Димитров.

