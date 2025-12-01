ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Ботев Пловдив вече е в друга галактика. Тази на легендата Димитър Димитров-Херо. Доскоро "жълто-черните" имаха почти всички предпоставки да са сред претендентите и за титлата, и за Купата на България. Клубът е стабилен финансово и работи професионално, притежава страхотен стадион, има невероятни фенове, детско-юношеската му школа е сред най-добрите в България, а съблекалнята е пълна с качествени футболисти.

Липсваше обаче последният елемент, най-важен в днешната футболна действителност. Това е треньорът, човекът който канализира работата на всички по веригата, за да направи отбор. За Ботев Пловдив този човек несъмнено е Димитър Димитров - Херо. Той е способен да вдъхне страст и любов към футбола и на варел.

Тук е мястото да споменем, че от завръщането на Херо печелят всички, които обичат футбола, а не само Ботев Пловдив, защото той е притегателна сила към играта, доказал е, че може да пребори дори смъртта, за да продължи да учи и показва как се прави.

Същността на Херо, пропита до последната молекула с футбол и желание за победа, кара всички на стадион "Христо Ботев" да бъдат като него. Всички, до последният служител на "жълто-черните"...

Онзи ден Ботев Пловдив победи с 2:1 коравия отбор на Черно море на "Колежа". "Канарчетата" показаха едно различно лице срещу "моряците". Лице, което до момента тимът не беше демонстрирал, въпреки че очевидно е имал потенциала да го направи. "Жълто-черните" играха като истински отбор, готов да остави всичко на терена, за да победи. Ясно е, че Херо няма как да направи толкова бързо глобални тактически и кадрови промени в Ботев, но може да пипне тънките настройки, които са ясни само на специалисти като него. Може и по уникален начин да вдъхне на играчите любов, страст и битка до последен дъх.

Цялото мнение четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX