С тарши треньорът на Берое Алехандро Сагерас даде интервю след равенството 0:0 със Спартак Варна у дома пред освирквания от публиката и викове „Оставка!“. Той заяви, че това идва от 20 човека с лични интереси. Сагерас за пореден път се оплака от условията, при които тренира отборът.

„Поздравявам отбора, поздравявам голямата бройка фенове, които подкрепяха Берое през целия мач. Има лични интереси понякога на 20 човека – тези, които викат. Това е футболът. Вече съм 35 години в тази професия“, започна Алехандро Сагерас. „Доволен съм от развитието на играчите. Страхотно усилие 60 минути. Имахме ситуации за гол. Всички се представяха на ниво. Искахме трите точки, но заради ранния червен картон мачът беше труден“, продължи треньорът на Берое.

„Имахме трудности при тренировъчния процес. Когато един готвач няма кухня, така беше и отборът, заради което не бяхме на 100%. Играчи с много качества, които не играят при нормални терени, това стана през последните месеци”, заяви Алехандро Сагерас.

„Някои все още не са се възстановили, като Стефан Гаврилов, който днес беше най-добрият. Пресирахме, подавахме добре. Повечето хора, не тези 20, които освиркват, са се наслаждавали на играта. Личните интереси на хората, които са минали през клуба, не мога да ги контролирам. Много хора дойдоха да подкрепят отбора и се наслаждаваха на играта цял мач“, завърши той.

