Л окомотив Сф ще търси едва втора домакинска победа от началото на сезона. От старта на първенството тимът на Станислав Генчев успя да победи единствено Монтана във второто си домакинство от шампионата. Успехът бе с 3:0.

В момента „червено-черните“ са в серия от 6 поредни шампионатни домакинства без победа. При нов неуспех и срещу Арда днес едва за втори път в историята си ще стигне до 7. Антирекордът е от 10, като бе поставен през 2023/24. До момента активът на Локо Сф в „Надежда“ възлиза на 1 победа, 4 равенства, 3 загуби, а головата разлика е 8-8. Общо спечелените точки са 7 точки. С по-малко точки у дома е само Ботев Пд – 5.

